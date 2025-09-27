Константин се извини, но отрича да е правил гонка с Емрах Стораро

Фолкпевецът Константин се извини за гонката, която си направиха с бързи коли заедно с Емрах Стораро в София посред бял ден.

Клипът бе пуснат в мрежата от самия Емрах - син на фолкзвездата Тони Стораро.

В ефира на Нова телевизия обаче Константин твърди, че състезанието им по булеварда не е било гонка.

"Според акта съм организатор на състезания и на гонки, което не отговаря на истината. 32 години съм шофьор, никога не съм си позволил да се кача и пийнал, никога не са ми взимали книжката. Ако исках да съм джигит, щях да съм се убил", заяви певецът.

Според него никой от двамата не е превишил скоростта. "Истината е, че се прибирах към вкъщи и виждах, че Емрах много се кефи на колата ми. А аз безкрайно много го харесвам, дори помня като се роди, а и с баща му сме много близки. И така, намалих почти до нула, изръмжах с мощния мотор само заради ефекта - много силно бучи. Не сме превишили скоростта. Включих първа и втора за две секунди. И това беше, прибрах се към вкъщи", казва Константин.

"Най-важното нещо за мен е книжката, защото аз постоянно пътувам, след малко заминавам в Бургас, утре съм в Шумен, аз минавам милиони километри. Така че се съобразявам наистина много", допълва изпълнителят.

Той признава, че видеото изглежда наистина стряскащо. "Искам да се извиня на всички хора. Ако знам какво би предстояло както в момента, ако знаех какво ще се случи, тогава не бих го направил. Не съм организирал гонки. Вземам си поука. Съжалявам, че съм накарал хората да се чувстват по някакъв гаден начин. Изглеждаше така, но не беше опасно. Аз съм шофьор, който е изключително отговорен и никога не си позволявам волности. Ние трябва да бъдем модел за подражание. Ще бъда още по-внимателен и с качването в социалните мрежи", каза Константин.