Здравното министерство спря износа на жизненоважно лекарство

Министърът на здравеопазването издаде заповед за забрана на износа на лекарствен продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност. Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и непрекъснатост на достъпа им до лечение.

Заповедта е със срок 6 месеца до 15 февруари 2026 г. и касае лекарствения продукт NeoRecormon - с международно непатентно наименование Erythropoietin.

Лекарственият продукт представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от 1 до 3 пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий.

Решението стъпва на анализ на наличностите, потреблението и на официалните уведомления на притежателя на разрешението за употреба за временно преустановяване на продажбите и забавени доставки.

