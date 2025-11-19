В САЩ: Мъж се зарази с щам на птичи грип, който досега не е регистриран при хора

Жител на окръг Грейс Харбър, щата Вашингтон, е заразен с H5N5, вирус на птичи грип, който никога досега не е докладван при хора, съобщиха местните здравни власти. Мъжът е приет в болница със симптоми на грип в началото на ноември.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Министерството на здравеопазването на щата Вашингтон (DOH - Washington State Department of Health) смятат, че рискът за общественото здраве.

Пациентът е възрастен мъж, с придружаващи заболявания, и остава в болница. Проверката на здравните власти е установила, че домашните птици на пострадалия са били в контакт с диви пернати. Според тях домашните или дивите птици са най-вероятният източник на заразяване с вируса, но разследването продължава. До момента експертите не са установили повишен риск за общественото здраве.

За птичия грип

Птичият грип е заболяване, причинено от грипни вируси тип А, които естествено се срещат при дивите водни птици. Тези вируси се предават между други видове птици и понякога бозайници, и могат да бъдат смъртоносни за домашни птици като пилета и пуйки. По-рядко вирусите на птичия грип могат да заразят хора, в контакт с болни или заразени животни, и да ги разболеят.

Известните до момента случаи варират от леки до тежки, има и един починал.

Рискът от заразяване с птичи грип се увеличава през есента и зимата, тъй като мигриращите птици могат да пренасят вируса и да го разпространяват сред домашните животни, включително в търговски птицеферми и домашни ята.

Предаването на птичи грип между хора е изключително рядко и никога не е било документирано в Съединените щати. За да се гарантира, че не се случва разпространение от човек на човек, служителите на общественото здравеопазване се свързват с всеки, който е бил в близък контакт с пациента, за да наблюдават за симптоми и да осигурят тестване и лечение, ако е необходимо.

Препоръки за безопасност

Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ предупреждават, че хората, които работят с или имат случаен контакт със заразени птици, говеда или други потенциално заразени домашни или диви животни, са изложени на по-висок риск и трябва да вземат предпазни мерки, включително носене на лични предпазни средства като ръкавици, маски, защита за очите и устойчиви на течности гащеризони или други връхни дрехи.

Препоръчва се още да се избягва контакт с болни или мъртви диви животни. Не бива да се позволява на домашни любимци да се доближават до тях.

Експертите съветват да не се консумират сурови или недоварени хранителни продукти, като непастьоризирано (сурово) мляко или сурови сирена, както и да не се хранят домашните любимци с тях.

Особено важно е хората, които са били в контакт с болни птици, да си направят сезонна ваксина против грип. Въпреки че сезонната ваксина против грип не предотвратява инфекцията с птичи грип, тя намалява риска от едновременно заболяване от човешки и птичи грипни вируси. Макар малко вероятна, инфекцията с двата вируса би могла да доведе до появата на вирус на птичи грип, който се предава по-лесно от човек на човек, предупреждават местните здравни власти.