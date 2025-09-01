Създадоха мозъчен имплант, който чете мисли

За първи път учени успяха да преведат в реално време безмълвните мисли благодарение на мозъчен имплант, свързан с изкуствен интелект. Тази технология ще позволи нова форма на комуникация при парализираните хора, но повдига много съществени въпроси относно личния живот, съгласието и психическото здраве на всеки един от нас.

Това е способност, за която смятахме, че е запазена само за някои измислени супергерои: да четеш мисли. Но докато директните невронни интерфейси (или интерфейси мозък-машина, ICM) напредват с гигантски стъпки от няколко години насам, това вече е реалност. Проучване в Станфордския университет в САЩ, позволи директно декодиране на вътрешната реч, т.е. това, което човек мисли да каже, без жестове или звуци, пише БГНЕС.

ICM функционират, като свързват нервната система на човек с устройства, способни да интерпретират мозъчната му активност, което му позволява да извършва действия – като да използва компютър или да движи протеза на ръка – само с мислите си. Това дава възможност на хората с увреждания да възвърнат известна независимост.

Досега изследователите бяха успели да дадат глас на хора, които не могат да говорят, като улавяха сигнали в моторния кортекс на мозъка, докато те се опитваха да движат устата, езика, устните и гласните струни. Сега изследователите от Станфорд могат да се откажат от всякакви опити за физическо говорене.

„Ако успеем да декодираме вътрешния език, това би ни спестило физически усилия. Това би било по-малко изморително и потребителите биха могли да използват системата по-дълго“, каза пред "Ню Йорк Таймс" неврологът Ерин Кунц от Станфорд, основен автор на новото проучване.

Тези открития, които бяха оповестени от сп. "Сел", може да позволят на хората, които не могат да говорят, да общуват още по-лесно. Системата вече показва 74% точност в реално време, което е безпрецедентно постижение за технология от този тип. Но декодирането на вътрешния глас не е без рискове. По време на тестовете имплантът понякога е улавял неочаквани сигнали, което е наложило въвеждането на ментална парола за защита на определени мисли.

„За първи път успяваме да разберем как изглежда мозъчната активност, когато просто мислите да говорите“, обясни Ерин Кунц.