Нови лекарства за миастения гравис стават достъпни за пациентите у нас

Три нови медикамента ще бъдат достъпни за пациентите с миастения гравис у нас от началото на 2026 година. Това бе съобщено от акад. д-р Иван Миланов на Четвъртия форум за хора с тази диагноза и техните близки, който се състоя на 27 септември в София.

Организатор на събитието бе Фондация „Миастения гравис“, с председател Ирена Нешовска, а мотото тази година е „Всички обединени за Миастения гравис“.

Миастения гравис е хронично автоимунно заболяване, характеризиращо се с мускулна слабост и лесна уморяемост след физическа активност. При него е нарушено нервно-мускулното предаване в напречнонабраздената мускулатура.

Доц. д-р Милена Миланова представи ефективността на новите медикаменти и критериите, по които Здравната каса ще ги отпуска. А доц. д-р Георги Славов запозна пациентите с предвидимите странични ефекти на новите специфични терапии.

„Реимбурсацията на тези медикаменти вече е одобрена от НЗОК и на сайта на Българския лекарски съюз вече са публикувани критериите за изписване. Критериите, по които ще се прилагат трите терапии, дават възможност да се включат хора, изпитали тежестта на болестта“, заяви Ирена Нешовска.



Презентации за класическите терапии представиха на форума проф. д-р Силвия Чернинкова – за очната форма на болестта, и доц. д-р Мария Димитрова – за възможностите на имуносупресията при МГ.

Д-р Кристина Димитрова обясни какви лекарства за съпътстващи заболявания, от които страдат пациентите с миастения гравис, са подходящи и няма да влошат основното заболяване.

Важната тема за анестезията и интензивното лечение на хората с миастения гравис, включително при децата, засегнаха доц. Милена Миланова и д-р Илия Стоянов. Защото някои от анестетиците може да убият човек с това заболяване, включително при зъболечение.

Дори една инжекция диазепам може да предизвика отпускане на гръдната мускулатура и спиране на дишането. Ето защо е създаден специален протокол за спешна помощ на хора с МГ, съгласуван с Националната асоциация на работещите в Спешна помощ и въведен със заповед на министъра на здравеопазването.

Д-р Ваня Денева разгледа особеностите в подготовката и проследяването на бременността на пациентки с миастения гравис“.

Всички презентации могат да бъдат намерени тук.



„Пациентите се включиха активно във форума със споделяне на лични истории. Имаме доброволци, които предават опита си на новодиагностицираните. По време на почивките те размениха контакти, осъзнаха, че има много хора със същото заболяване, усетиха взаимна подкрепа и се обнадеждиха, че могат да живеят пълноценно и да се справят с болестта“, сподели Ирена Нешовска.

Фондация „Миастения гравис“ отбеляза 5 години от своето създаване. И макар че сродната пациентска организация в Румъния има 20 години дейност, а в Гърция – 30, организацията на българските пациенти също постигна успехи в убеждаването на институциите да осигурят адекватно лечение и грижа за хората с МГ. Това стана възможно благодарение на съвместната работа и разбиране от страна на Дружеството по неврология и лично на акад. Иван Миланов, защото и лекари, и пациенти работят за една кауза.