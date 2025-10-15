Доц. Кунчев: Грипът подрани, има ваксини в аптечната мрежа

Възможно е тази година грипната епидемия у нас да започне по-рано от очакваното, прогнозира главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев по БНТ.

Той даде за пример Япония, където заболеваемостта е висока и епидемията е започнала месец по-рано. Вчера Центърът по заразни и паразитни болести установи първи случай на грип у нас в проба на дете.

Има 1–2 седмици изпреварване. Обикновено във втората половина на октомври се появяват първите отделни случаи, те се увеличават с времето. В края на ноември се оформя някаква заболеваемост – далеч от епидемичната, но все пак нарастваща, и нещата се случват вече по коледните празници. Струпването дава допълнителен тласък на епидемията, за да се стигне до края на януари с високи епидемични стойности. Но малко е по-рано. Макар че е много далеч – Япония – получаваме съобщения за близо месец по-рано развитие на епидемия. Те в момента имат към 4500 лица, приети в болница с грип, и е показателно, че там епидемията започна доста по-рано и е доста интензивна. Не е задължително това да е навсякъде по света, обясни доц. Кунчев.

Доцентът потвърди, и че има ръст на заболелите от коронавирус.

В коментар за доставките на противогрипни ваксини държавният здравен инспектор подчерта, че има количества в аптечната мрежа и при общопрактикуващите лекари, очаква се и нова доставка.

Големите количества дойдоха, ще продължат да идват, вчера нарочно проверих в няколко аптеки, имаше на свободния пазар. Това, което сме отделили за хората над 65, е със 100 хиляди повече от миналата година. Назалните ваксини, които хората много харесват за малки деца са увеличени от 10 на 15 хиляди, не мога да гарантирам, че няма да им недостиг декември, но коригираме според търсенето, обясни доц. Кунчев.

Водата в проблемните райони

"Нашите контролни органи официално са излезли с препоръка водата да не се ползва за пиене, но е безопасна за хигиенни нужди,“ посочи доц. Кунчев в коментар за водата в Плевен, Велико Търново и Бургас.

По думите му замътването е най-видимият, но и най-безопасният показател – „в чашата се вижда, че е мътна, естествено е хората да не я пият, но това не означава, че е токсична“.

Проблемът се дължи на повърхностните водоизточници, в които при наводнения попадат големи маси вода, смесени с почвени материали. В Бургаско обаче са открити и микробиологични отклонения съобщи той.

„В Царево, Приморско и Китен количествата са минимални – 6-7 единици ешерихия коли, докато в Елените има по-сериозни стойности – около 100 при нула допустими за питейна вода“, посочи доц. Кунчев.

„След три отрицателни резултата ще разрешим ползването ѝ за пиене, за да сме абсолютно сигурни, че е безопасна,“ подчерта здравният инспектор.

Кунчев обясни, че ВиК операторите прилагат мерки като филтриране, утаяване и по-високи нива на хлориране, за да ускорят пречистването и така след няколко дни мътността естествено намалява.

Доц. Кунчев припомни, че при подобни ситуации РЗИ изпращат указания на местните власти за почистване и дезинфекция на домовете.

„Всичко, което е влязло отвън – наноси, кал, материали – трябва първо да се изнесе, после да се измие и да се дезинфекцира,“ обясни той.