Бялата коса защитава срещу рак на кожата, откри изследване

Ново изследване на Токийския университет показва, че побеляването на косата може да служи като вграден защитен механизъм срещу меланома – най-смъртоносната форма на рак на кожата, съобщава „Далас Експрес“.

Изследователите открили, че стволовите клетки, отговорни за пигментацията на косата, вземат критично решение след увреждане на ДНК: те могат или да узреят в клетки, произвеждащи пигмент – което в крайна сметка изчерпва техния брой и води до посивяване – или да останат и да рискуват да се превърнат в ракови клетки.

Работата, ръководена от професор Еми Нишимура и доцент Ясуаки Мохри, показва, че изходът зависи от вида на увреждането и химичните сигнали от заобикалящата тъкан.

Когато меланоцитните стволови клетки при мишки били подложени на сериозно геномно увреждане, като например двойноверижни разкъсвания на ДНК, те задействали защитен отговор, наречен стареене, съчетано с диференциация, чрез пътя p53–p21. Повредените стволови клетки спрели да се обновяват, диференцирали се в пигментни клетки и в крайна сметка били загубени, което довело до посивяване, но елиминирало риска от рак.

Излагането на канцерогени като UVB светлина или химикала DMBA променяло този отговор. Вместо да изчезнат, повредените стволови клетки активирали път за оцеляване, включващ метаболизма на арахидоновата киселина и освобождаването на по-високи нива на лиганд KIT (KITL) от близките кожни клетки. Клетките продължавали да се делят и запазвали цвета на косата, но ставали много по-склонни да се развият в меланом.

Живо наблюдение на космени фоликули при мишки потвърдило тази промяна. Облъчването, което обикновено причинявало бърза загуба на стволови клетки и преждевременно посивяване, имало малък ефект, когато били налице канцерогени.

„Една и съща популация стволови клетки може да следва противоположни съдби — изчерпване или разрастване — в зависимост от вида на стреса и сигналите от микрооколната среда“, казва Нишимура.

Откритията, публикувани в скорошен брой на научното списание Nature, представят посивяването като активен антираков механизъм, а не просто като деградация.

Учените предупреждават, че връзката не е пряко причинно-следствена. Самият цвят на косата не определя риска от рак; по-скоро решението на организма да „жертва“ стволовите клетки на пигмента намалява броя на клетките, които биха могли да станат злокачествени.

Откритието подчертава деликатния баланс: опитите за обрат на посивяването чрез поддържане на меланоцитните стволови клетки активни по-дълго може неволно да увеличат риска от меланом, докато стратегии, които насърчават контролирана загуба на стволови клетки, биха могли да предложат нови начини за предотвратяване на рак на кожата.

Екипът от Токио казва, че резултатите в крайна сметка биха могли да доведат до терапии, които безопасно забавят видимото стареене на кожата и косата или подобряват превенцията на меланом чрез прецизно регулиране на реакцията на стволовите клетки към увреждане.