Временно изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова разпореди досъдебното производство за хвърлената от прозорец в Благоевград 16-годишна Ивана Стойнева да се наблюдава от Софийската градска прокуратура. Прехвърлянето му цели да гарантира обективност, ефективност и безпристрастност на всички действия по разследването.

"Изключването на всякакво съмнение в непредубеденото разследване е гаранция за осигуряване на пълно и обективно изясняване и оценка на доказателствата", се посочва в постановлението на Лазарова.

Делото е образувано на 24.05.2026 г. за това, че за времето от неустановен час на 23.05.2026 г. до около 23:50 ч. на същата дата в Благоевград, момичето е хвърлено през прозорец от петия етаж на жилищен блок.

По досъдебното производство като обвиняем е привлечен А.Г. С определение от 27.05.2026 г. на Окръжен съд-Благоевград, потвърдено на 04.06.2026 г. от Софийски апелативен съд, е оставено без уважение искането на ОП-Благоевград за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия.

С постановление на прокурор от ОП-Благоевград от 27.05.2026 г. на А.Г. е наложена мярка за процесуална принуда забрана да напуска страната без разрешение на прокурор.

В публичното пространство са изнасяни фрагменти от цялостната фактология, отразяващи непълно информацията по случая. Изнесени са и частични данни от множеството експертизи, без да са представени в цялост както експертните заключения, така и тяхната мотивировка.

СГП съобщава, че обхватът на разследването е разширен. Работи се по всички версии, съпоставят се всички доказателства и съобразно тях ще бъде ориентирано развитието на делото.

„Потвърди се, че Ивана е чиста от алкохол и наркотици. Потвърди се, че тя е бита. Потвърди се, че е бита горе в апартамента“, заяви бащата на Ивана преди дни пред бТВ.

По думите му по тялото на момичето са установени множество следи и наранявания, настъпили преди смъртта ѝ. Сред тях са следи от загасена върху тялото й цигара и ухапване. Взети са и ДНК проби, за които семейството настоява да получи повече информация.

Според първоначалните данни след смъртта на момичето се появиха съмнения за употреба на наркотици от присъствалите в апартамента. Стойнев обаче посочва, че съдебно-медицинската експертиза не установява наличие на алкохол и наркотични вещества в пробите на дъщеря му.

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