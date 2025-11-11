Задържаха 29-годишен, който цял месец ходил като сянка след бившата си изгора

OFFNews 11 ноември 2025 в 16:15 462 0
Задържан

Снимка Архив

Задържан за срок до 72 часа е мъж, който цял месец е следил дама, с която имал връзка преди време.

29-годишният е осъждан преди.

Събраните до момента доказателства сочат, че на различни дати обвиняемият системно е тормозил жената, като ходил като сянка подир нея в София. 

За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор. По случая е образувано досъдебно производство.

Мярка подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

