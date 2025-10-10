СГС решава дали Благомир Коцев да излезе на свобода (обновена)

Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. Това се случва ден, слек като варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати от ареста.

Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера (09.10), час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".

Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата.

В 19:30 часа започна заседанието по молбата на варненския кмет да излезе от ареста. Заседанието беше насрочено за 15:30 ч. и впоследствие отсрочено за 19:00 ч., защото адвокат Иван Владимиров, защитникът на Коцев, пътуваше от Варна и не можеше да стигне на време.

В края на миналия месец Апелативния съд – София потвърди мярката на по-долната инстанция и остави Коцев в ареста. Тогава апелативните съдии посочиха тогава, че има обосновано предположение, че Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен. За това свидетелствали показанията на Пламенка Димитрова. Също така не са налице показания, които да оборват нейните, постановиха магистратите.