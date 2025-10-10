Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

СГС решава дали Благомир Коцев да излезе на свобода (обновена)

OFFNews 10 октомври 2025 в 13:27 5773 3
Благомир Коцев

Снимка БГНЕС
Кметът на Варна Благомир Коцев

Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. Това се случва ден, слек като варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати от ареста.

Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена вчера (09.10), час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест".

Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата.

В 19:30 часа започна заседанието по молбата на варненския кмет да излезе от ареста.  Заседанието беше насрочено за 15:30 ч. и впоследствие отсрочено за 19:00 ч., защото адвокат Иван Владимиров, защитникът на Коцев, пътуваше от Варна и не можеше да стигне на време. 

В края на миналия месец Апелативния съд – София потвърди мярката на по-долната инстанция и остави Коцев в ареста. Тогава апелативните съдии посочиха тогава, че има обосновано предположение, че Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен. За това свидетелствали показанията на Пламенка Димитрова. Също така не са налице показания, които да оборват нейните, постановиха магистратите.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3980

    3

    Niko Kolev

    10.10 2025 в 14:59

    -0
    +2
    Мдааа, май ще ходим на избори. Ако пуснат Коцев, ако, както твърди Терзиев, проблемът с боклука вече е решен, май Двамата Хътяни и Осемте джуджета усещат жегата зад ъгъла.

    2630

    2

    kokoto

    10.10 2025 в 14:52

    -0
    +27
    тиквата решава !!!

    3420

    1

    avitohol

    10.10 2025 в 13:43

    -0
    +34
    Винаги ми е било мнго странно като напишат СГС решава.
    Не бе хора определен човек решава - не целия съд. Трябва име за да се знае кой какво прави в тази държава на колективната безотговорност.
     