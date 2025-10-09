Съдът пусна под домашен арест двамата варненски общинари

09 октомври 2025
Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов в домашен арест.

Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание.

Кателиев и Стефанов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.

Според съда продължава да е налице предположението за съпричастност към престъпленията, за които двамата са обвинени. Това се доказвало от събраните свидетелски показания. Магистратите не се съгласяват с извода на първоинстанционния съд за опасност от извършване на престъпление от двамата, посочва БТА.

