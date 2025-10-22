Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник в столичен мол

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 15-годишното момче, което намушка свой връстник с нож в мол в София. Решението не е окончателно. Той ще изтърпява мярката в следствения арест на бул. "Д-р Г. М. Димитров" в София.

В определението си съдът посочи, че има опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, тъй като е регистриран за предишни деяния, най-скорошно и значимо от които - грабеж. Това го прави с висока степен на обществена опасност. Според съдебния състав няма опасност момчето да се укрие, тъй като има постоянен адрес. Съдът отчете липса на родителска подкрепа.

Съдът доста обосновано се изказа в определението си. Обсъдихме с бащата и най-вероятно няма да обжалваме, каза пред медиите след заседанието, защитникът на 15-годишното момче адвокат Николай Манчев. Той допълни, че подзащитният му има вроден сърдечен проблем.

Два пъти вчера беше прекъсвано заседанието на Софийски градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста. Екип на Спешна помощ беше извикан на място и 15-годишният бе откаран в болница „Н. И. Пирогов”. Лекарите излязоха с общо мнение, че са необходими изследвания на обвиняемия.

От „Пирогов“ съобщиха днес, че медиците са преценили, че няма нужда 15-годишният да остане в болницата, след което е бил отведен.

На 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Н. И. Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче.