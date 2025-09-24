Прокурорската колегия: Сарафов е и ще бъде и.ф. обвинител №1. Точка по въпроса

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. ръководител на държавното обвинение и не откри административно производство за определяне на нов изпълняващ функциите.

От съобщението на пресцентъра на съвета след днешното заседание на колегията се разбира, че ad hoc прокурорът Даниела Талева е поискала Прокурорската колегия да й изпрати протокола от заседанието си на 9 юли 2025 г., когато реши, че Сарафов ще продължи да бъде и.ф. и след промените в Закона за съдебната власт. С измененията в ЗСВ срокът за това беше ограничен на шест месеца.

Колегията използва искането на Талева, за да потвърди решението си от 16 юни 2023 г., когато определи Борислав Сарафов за и.ф. обвинител №1.

Промените в ЗСВ станаха факт на 21 януари, когато влязоха в сила. В чл. 173, ал. 15 изрично бе записано следното: "При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите".

Днес от ВСС обаче уточниха, че "Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите "главен прокурор на Република България" по силата на влязъл в сила административен акт – решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 21/16.06.2023 г., т. 1.1. Колегията прие за неприложима разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ спрямо възникналото правоотношение по силата на влязлото в сила нейно решение по протокол № 21/16.06.2023 г.".