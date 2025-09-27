Още две българки са задържани в Русия

За още две българки, задържани в Русия, съобщава БНТ.
Както вчера OFFNews информира, Русия прати в затвора за три години българка заради коментари в интернет. Росица Георгиева е задържана и осъдена за "оправдание на тероризма". На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим.
В публично достъпен списък на организациите и физическите лица, по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг, БНТ открива още една българка - Даниела Златомирова Кехайова от Хасково, която е на 31 години.
По неофициална информация на "По света и у нас" има още една българка, която е задържана в Русия - студентка на 24 години. Тя е обвинена за измама.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3060
1
27.09 2025 в 20:08
Обещаните за септември ''магазини за хората'' се отлагат до преди Нова година
Десетки дипломати бойкотираха речта на Нетаняху пред ООН
Обещаните за септември ''магазини за хората'' се отлагат до преди Нова година
Опит за кражба на частите от Паметника на съветската армия
Завръщането на Джими Кимъл привлече рекорден зрителски интерес в САЩ