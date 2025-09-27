Още две българки са задържани в Русия

Няма подробности за задържането на българките.

За още две българки, задържани в Русия, съобщава БНТ.

Както вчера OFFNews информира, Русия прати в затвора за три години българка заради коментари в интернет. Росица Георгиева е задържана и осъдена за "оправдание на тероризма". На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим.

В публично достъпен списък на организациите и физическите лица, по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг, БНТ открива още една българка - Даниела Златомирова Кехайова от Хасково, която е на 31 години.

По неофициална информация на "По света и у нас" има още една българка, която е задържана в Русия - студентка на 24 години. Тя е обвинена за измама.

