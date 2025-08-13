Изчезнаха трима от Наглите, открити са само телефоните и колите им

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето. Тримата от бандата "Наглите" са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки, съобщи БНР.

Мъжете са изчезнали, а техните автомобили и телефони са открити изоставени.

Със случая се занимава СДВР.

Тримата бяха от основната част от групата на "Наглите", която беше задържана и съдена през 2014 година. Те получиха по 18 години затвор. Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди няколко години.

По случая има образувано досъдебно производство.

Други двама обвиняеми по нашумялото преди време дело "Наглите" бяха арестувани за отвличане през март. Досъдебното производство бе за отвличане заради откраднати 160 кг кокаин на стойност няколко милиона евро. Имената на задържаните не бяха съобщени заради оперативната и следствена тайна. Бе споменато обаче, че са братя. В групата за отвличане "Наглите" братя са Радослав и Митко Лебешковски.