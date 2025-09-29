Двамата инспектори от ДАИ не знаели английски. Поискали подкупа с Google преводач

Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп, обяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов на спешен брифинг по повод задържаните служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА). Инспекторите предупредили, че за това нарушение водачите могат да отнесат глоба от 750 лв.

До момента не е проверена техническата изправност на камионите. Но Николов поясни, че возилата са чисто нови и едва ли има някаква повреда по тях.

Сутринта стана ясно, че двамата инспектори са поискали подкуп, за да пуснат камионите, а по-късно вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов каза, че са били уволнени. Сигналът за корупция е постъпил от организатора на концерта, а рушветът е бил поискан с помощта на Google преводач заради езиковата бариера.

Композицията се е състояла от 22 превозни средства, в пет от тях са открити неизправности. Служителите на ДАИ са рекетирали петимата шофьори, но двама от тях не се поддали. Самият подкуп е бил поискан с помощта на Google преводач заради езиковата бариера.

Двамата инспектори са взели 400 лв. и 300 евро от британските водачи. След сигнала до МВР и британското посолство са били задържани за 72 часа.

"Действията са предприети след сигнал на организатора на концерта. Колегите от СДВР са реагирали незабавно и са започнали разследване. Провели са разпити на свидетели, на по-късен етап включително и пред съдия. Извършени са претърсвания и изземвания, на автомобили и адреси, както и обиски на лица. На 28 септември СГП с постановление привлече двама служители на изпълнителната агенция за подкуп за това че са поискали и приели суми от по 200 лв. и 300 евро от чуждестранни водачи на товарни автомобили, превозващи техника за концерта, който се състоя", обясни зам. градският прокурор на София Десислава Петрова.

Всичко това е било свършено на 25 септември.

"Сумите, които първоначално са поискани и приети от служителите, са 200 лв. от един от водачите, 200 лв. от друг от водачите и 300 евро от третия от тях", допълни Петрова.

Утре ще стане ясно дали двамата задържани ще останат под постоянен арест.

Междувременно председателят на синдикалната организация на ИААА Александър Иванов заяви, че служители на "Автомобилна администрация" са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията. Според профсъюза в агенцията се извършват прикрити масови уволнения на служители, които настояват за справедливо заплащане, а не на такива, които участват в корупционни практики. Синдикатът твърди, че подкупите са били организирани от по-високо ниво в агенцията.