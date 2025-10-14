Huawei Watch GT 6 в епично колоездачно предизвикателство с шампиона от Тур дьо Франс Тадей Погачар

Huawei с гордост обявява партньорството си с четирикратния шампион от Тур дьо Франс Тадей Погачар за вълнуващото колоездачно предизвикателство „Pogi Challenge“, носещо името „S klanca v klanc“. Събитието се проведе на фона на величествените Словенски Алпи и събра 1 189 участници, които – независимо дали са професионалисти или любители – имаха възможност да тестват своята издръжливост на едно от най-предизвикателните изкачвания в страната. Всички те бяха подкрепени от силата и прецизността на иновативния HUAWEI WATCH GT 6.

Събитието, стартирало в родния град на Погачар – близо до Коменда, символизира неговия личен път и богатата колоездачна култура на Словения. Участниците преодоляват 23-километрово трасе с 1 189 метра положителна денивелация и среден наклон от 7,6%, което го прави едно от най-трудните в региона. Предизвикателството беше разделено на два етапа: 9,1 км „Friendly Town Ride“ през улиците на детството на Погачар и 13,9 км „Pogačar Chase Segment“, където участниците стартираха първи, а шампионът тръгна 10 минути по-късно, за да ги настигне. С HUAWEI WATCH GT 6 като водещ партньор, колоездачите не просто се състезаваха срещу професионалист – те се изправиха срещу собствените си върхови постижения.

HUAWEI WATCH GT 6 предоставя на колоездачите професионални функции, създадени да оптимизират тяхното представяне и безопасност. Сред тях са виртуално измерване на мощността, проследяване на надморската височина, както и усъвършенстван мониторинг на сърдечния ритъм и кислородната сатурация (SpO₂), които помагат на всеки участник да запази контрол и баланс по време на изкачването.

Системата Sunflower Positioning 2.0 осигурява двулентово, шестсателитно GPS позициониране с изключителна точност, така че всеки оборот на педалите да има значение.

Още една отличителна характеристика, особено ценена от дългобойните колоездачи, е ултра-дългият живот на батерията. Благодарение на подобрената енергийна ефективност и по-високия капацитет на батерията, HUAWEI WATCH GT 6 издържа до 21 дни с едно зареждане – достатъчно, за да покорите предизвикателството на Погачар неведнъж, а няколко пъти!

Huawei цели да вдъхнови всеки любител на спорта да преследва своите лични рекорди. В състезанието се включиха и известни международни атлети и инфлуенсъри, които демонстрираха възможностите на HUAWEI WATCH GT 6 в реално време.

Pogi Challenge е платформа за мисията на Huawei да направи високите спортни постижения достъпни за всички. Компанията наскоро представи своята нова бранд философия „Now Is Yours“, чиято цел е да изгради по-дълбока връзка с новото поколение потребители по света. Тази философия се основава на откритост и приобщаване, съчетавайки технологиите с човечност и емоция, за да вдъхновява чрез иновации.

Вдъхновени от посланието "Ride the Wind", моделите от серията HUAWEI WATCH GT 6 са създадени, за да дадат на потребителите усещане за свобода и лекота, докато упражняват своите активности извън дома и се наслаждават на по-здравословен стил на живот. Новите смартчасовници остават верни на традициите на GT серията, която съчетава по забележителен начин премиум модно излъчване и функционалност. Те предлагат впечатляващ супер дълъг живот на батерията до 21 дни и много прецизно GPS позициониране, което ги прави идеални за ежедневно носене и при множество спортни активности.

За HUAWEI WATCH GT 6 Series

Серията HUAWEI WATCH GT 6 е най-новото поколение в линията спортни смартчасовници на Huawei, създадени за атлети и приключенци. Те предлагат усъвършенстван мониторинг на здравето, прецизно GPS позициониране и дълъг живот на батерията, за да насърчават всеки да тренира по-умно и да стига по-далеч.

Повече информация HUAWEI WATCH GT 6 Pro може да намерите ТУК, а за HUAWEI WATCH GT 6 ТУК.