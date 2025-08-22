5 топ продукта на Xiaomi, с които да започнете учебната година подготвени

Началото на учебната година винаги носи комбинация от вълнение и лек стрес – нов график, нови предизвикателства, нови цели. Без значение дали говорим за ученик в прогимназия, гимназист или студент в университета, едно е сигурно - добрата подготовка прави всичко по-лесно.

Затова ви представяме пет топ продукта от Xiaomi, които ще направят прехода към есента по-организиран и вдъхновяващ. Добрите новини не свършват тук - по повод новата учебна година Xiaomi раздава общо 250 награди в специалната си Back to School кампания.

И с покупката на всеки от изброените продукти ще можете да участвате и да спечелите страхотни награди!

Xiaomi Pad 7 – таблет, който прави ученето по-забавно

Забравете представите за скучни учебници – днес знанието идва в дигитална форма. С Xiaomi Pad 7 можете да си водите бележки, да рисувате, гледате видеоуроци и участвате в онлайн занятия – всичко на едно място.

Мощен процесор, голям дисплей с висока резолюция и възможност за мултитаскинг правят таблета незаменим помощник както за учене, така и за малко релакс след него. А с батерия, която издържа целия ден, няма нужда да търсите зарядно между часовете.

Xiaomi 165W Power Bank – енергия за целия ден, в раницата

Денят на ученика и студента често започва рано сутринта и приключва късно вечер. За да сте сигурни, че устройствата ви няма да ви предадат, вземете Xiaomi 165W Power Bank.

С компактен размер и мощност, която може да зареди дори лаптоп, този пауърбанк е създаден за интензивен график.

Xiaomi Smart Band 10 – малък, но важен помощник за ритъм и фокус

Началото на учебната година често означава нов режим и нужда от повече дисциплина – и тук Xiaomi Smart Band 10 идва на помощ.

Гривната проследява:

броя крачки,

съня (важен за ученици и родители),

сърдечния ритъм и стреса,

и дори изпраща напомняния да се раздвижите, когато прекарвате твърде дълго време в седнало положение.

Гривната може да се синхронизира с календара, аларми и известия от телефона. Тя е подходяща както за ученици, които искат да бъдат по-активни, така и за студенти, които следят баланса между учене и грижа за себе си.

Xiaomi Buds 5 Pro – фокус във всяка среда

Независимо дали учите в шумна библиотека, пътувате в градския транспорт или тренирате след училище, качествените слушалки са задължителни. Xiaomi Buds 5 Pro предлагат активно шумопотискане (ANC), което позволява пълна концентрация дори в най-натоварената среда.

Слушалките предлагат Hi-Res звук, интелигентно адаптиране на аудиото и дълъг живот на батерията – до 38 часа с кутията за зареждане. А благодарение на устойчивия си дизайн, са подходящи и за спорт.

За ученици и студенти, които слушат подкасти, водят онлайн уроци или просто искат да се изолират от шума – Xiaomi Buds 5 Pro са отлично решение.

Xiaomi 15 – смартфон, който обединява всичко

В основата на съвременната училищна подготовка стои едно устройство – смартфонът. Xiaomi 15 съчетава всички нужни функции в един елегантен корпус:

фантастична камера за улавяне на всички важни моменти

за улавяне на всички важни моменти високоскоростен процесор , който поддържа приложения с лекота,

, който поддържа приложения с лекота, ярък AMOLED дисплей , който щади очите при продължително ползване,

, който щади очите при продължително ползване, и сигурна връзка със смарт устройствата в екосистемата на Xiaomi.

С правилните инструменти всяка учебна година може да започне по най-добрия възможен начин. А ако закупите някой от тези продукти между 15 август и 21 септември, може да участвате в специалната Back to School кампания на Xiaomi.





Регистрирайте покупката си на стойност минимум 60 лв. на xiaomi-bulgaria.bg/promotion, завъртете Колелото на късмета и може да спечелите една от 250 технологични награди – включително телевизор, електрическа тротинетка, смарт уреди и специална раница с изненади.