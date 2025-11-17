Жп линия в Полша е взривена. Туск смята, че е саботаж

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава-Люблин, съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
"По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в Х.
Полският премиер посочи, че спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети.
Местната полиция също съобщи, че участък по жп трасето от Варшава до Люблин е унищожен на около 70 км южно от полската столица.
Няма пострадали, а според полицията във влака, чийто машинист първи съобщава за проблема (7:39 местно, 8:39 българско време) в неделя, е имало само двама пътници.
Близо до този участък Варшава-Люблин минава и основното жп трасе за пътнически превози за Украйна през Полша - основният използван маршрут, откакто започна пълномащабната руска инвазия.
По-рано Варшава е казвала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия.
