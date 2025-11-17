Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Жп линия в Полша е взривена. Туск смята, че е саботаж

Полският премиер Доналд Туск

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава-Люблин, съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в Х.

Полският премиер посочи, че спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети.

Местната полиция също съобщи, че участък по жп трасето от Варшава до Люблин е унищожен на около 70 км южно от полската столица.

Няма пострадали, а според полицията във влака, чийто машинист първи съобщава за проблема (7:39 местно, 8:39 българско време) в неделя, е имало само двама пътници.

Близо до този участък Варшава-Люблин минава и основното жп трасе за пътнически превози за Украйна през Полша - основният използван маршрут, откакто започна пълномащабната руска инвазия.

По-рано Варшава е казвала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия.

    4067

    4

    danvan

    17.11 2025 в 18:17

    -0
    +0
    Когато мирише на орки, най вероятно е оркска работа.

    И пияният женски орк ще се скъса да отрича.

    18134

    3

    Кумулонимбус

    17.11 2025 в 14:49

    -0
    +0
    А многобройните умишлено запалени горски пожари това лято да не мислите, че бяха случайност?

    18035

    2

    Anton Donchev

    17.11 2025 в 13:15

    -0
    +10
    Поляците ще се погрижат да върнат жеста на Блатистан.

    47

    1

    Октим

    17.11 2025 в 12:01

    -0
    +15
    Не е нужно да смята! Чист саботаж си е, тъй като Полша е една от държавите, които са като “греда в очите“ на изродите от московията!

     
