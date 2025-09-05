Зеленски смята, че хиляди западни войници могат да бъдат разположени в Украйна

Хиляди войници могат да бъдат разположени в Украйна при гаранции за сигурност, предложени от съюзниците й, след като войната на Русия страната ни приключи. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Ден по-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 страни са се ангажирали да предоставят гаранции за сигурност на Украйна след войната, включително международни сили на въздух, земя и вода. Първоначално той каза, че тези страни ще разположат сили там, но по-късно уточни, че част от тях ще предоставят гаранции, докато са извън нея, например помагайки за оборудването и обучението на силите на Киев.

В отговор на журналистически въпрос Зеленски заяви, че в момента е твърде рано да се коментират подробности.

Руският президент Владимир Путин обаче заплаши, че всички западни войски, разположени в Украйна, биха били легитимни цели за удари от Москва.

В Ужгород Зеленски изтъкна, че е "координирал стъпките“ с (Антонио) Коща (председател на Европейския съвет - бел. ред.) в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Киев разглежда членството в ЕС като ключ към сигурността и възстановяването си след войната.

Очаква се днес украинският президент да се срещне и със словашкия премиер Роберт Фицо. Зам.-министърът на енергетиката Роман Андарак заяви в Копенхаген, че се очаква Зеленски да обсъди с Фицо постепенното преустановяване на доставките на руски петрол през Украйна. Словакия разчита силно на доставките от Русия по нефтопровода "Дружба“, чиято инфраструктура беше атакувана от украински дронове, което доведе до неколкократни прекъсвания на доставките, което предизвика критики от Братислава.

Фицо се срещна с Путин по-рано тази седмица в Пекин и обяви, че Братислава иска да нормализира отношенията си с Москва.

Украйна призовава другите страни да спрат да купуват руски петрол, за да лишат Москва от средства за водене на война.