Западните войски в Украйна ще са законни мишени за армията ни, предупреди Путин

Руският президент Владимир Путин предупреди, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат „легитимна“ цел за армията на Москва.

Думите му идват само ден след като западните съюзници на Киев заявиха, че са се ангажирали с присъствие на войски в случай на мирно споразумение.

„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат законни мишени“, каза Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.

Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Следващия път, ако наистина някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“, заяви президентът на пленарното заседание на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток.

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия, а сега моли и предлага такъв.

Руският лидер добави, че Русия е готова да гарантира на 100 процента сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да дойдат в Москва за разговори, посветени на темата за Украйна.

"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, подчерта Путин в пространно изказване пред делегатите на форума във Владивосток.

Руският лидер дефинира като прекомерни изисквания исканията на Киев за среща между него и Зеленски в Киев.

"Понастоящем е невъзможно да се постигнат споразумения по ключови въпроси с Владимир Зеленски", заяви още Путин. „Вече многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти [със Зеленски]. Но не виждам голям смисъл. Защо? Защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси: дори и да има политическа воля – в което се съмнявам – има юридически и технически трудности“, отбеляза руският лидер, цитиран от БТА.

Той обясни, че съгласно конституцията на Украйна всички споразумения по териториите трябва да бъдат потвърдени на референдум.

    3920

    4

    Constanza

    05.09 2025 в 12:46

    -0
    +0
    Номерата му отдавна се изчерпаха. Когато противникът направи удачна стъпка, Путин се надува като жаба и отправя заплахи със сдържан тон. Или прокарва въображаеми червени линии.
    Докара хората си до просяшка тояга, некадърникът му с некадърник, и показа на света, че армията му далеч не е това, за което я мислеха. Другарят Си само чака удобен момент.

    17977

    3

    МБ

    05.09 2025 в 12:18

    -0
    +15
    "Той (Путин) добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир."

    А разполагането на севернокорейски такива благоприятно ли е?

    17978

    2

    edin slep

    05.09 2025 в 11:48

    -0
    +14
    Путин има силни сухопътни сили, това е ясно, ние (в Европа) наистина трудно ще му отговорим. Обаче има едно малко проблемче за него - тъй като има гормана територия, а няма достатъчно ПВО за нея, а пък страните от НАТО в Европа имат огромно превъзходство в авиацията, ще стане като с Иран - бум, тряс - тук апартаментче, там бункерче и край.

    Да, знаем че имате ядрено оръжие, ама и ние имаме и стигне ли се до там, мачът свършва.

    Така че трайкай си, подавай на китайците и индийците евтин петрол. След 20 години пак ще сте с голи задници, а те ще имат мощни икономики изградени върху твоите ресурси, глупи.

    3537

    1

    Деспин Митрев

    05.09 2025 в 11:35

    -0
    +17
    И тогава ще видиш, кон боб яде ли.

     
