Западните войски в Украйна ще са законни мишени за армията ни, предупреди Путин

Руският президент Владимир Путин предупреди, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат „легитимна“ цел за армията на Москва.
Думите му идват само ден след като западните съюзници на Киев заявиха, че са се ангажирали с присъствие на войски в случай на мирно споразумение.
Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп
„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат законни мишени“, каза Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.
Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир.
Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и ТАСС.
„Следващия път, ако наистина някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“, заяви президентът на пленарното заседание на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток.
Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия, а сега моли и предлага такъв.
Руският лидер добави, че Русия е готова да гарантира на 100 процента сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да дойдат в Москва за разговори, посветени на темата за Украйна.
"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, подчерта Путин в пространно изказване пред делегатите на форума във Владивосток.
Руският лидер дефинира като прекомерни изисквания исканията на Киев за среща между него и Зеленски в Киев.
"Понастоящем е невъзможно да се постигнат споразумения по ключови въпроси с Владимир Зеленски", заяви още Путин. „Вече многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти [със Зеленски]. Но не виждам голям смисъл. Защо? Защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси: дори и да има политическа воля – в което се съмнявам – има юридически и технически трудности“, отбеляза руският лидер, цитиран от БТА.
Той обясни, че съгласно конституцията на Украйна всички споразумения по териториите трябва да бъдат потвърдени на референдум.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3920
4
05.09 2025 в 12:46
Докара хората си до просяшка тояга, некадърникът му с некадърник, и показа на света, че армията му далеч не е това, за което я мислеха. Другарят Си само чака удобен момент.
17977
3
05.09 2025 в 12:18
А разполагането на севернокорейски такива благоприятно ли е?
17978
2
05.09 2025 в 11:48
Да, знаем че имате ядрено оръжие, ама и ние имаме и стигне ли се до там, мачът свършва.
Така че трайкай си, подавай на китайците и индийците евтин петрол. След 20 години пак ще сте с голи задници, а те ще имат мощни икономики изградени върху твоите ресурси, глупи.
3537
1
05.09 2025 в 11:35
Шефът на полицията в Русе пребит пред съпругата си и невръстното им дете
Експерти призоваха премиера да спре поръчката за 1000 нови коли за МВР
Путин предупреди за дефицит на газ в Русия, страната минава на въглища
Турските затвори се препълниха
Путин предупреди за дефицит на газ в Русия, страната минава на въглища