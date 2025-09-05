Западните войски в Украйна ще са законни мишени за армията ни, предупреди Путин

Руският президент Владимир Путин предупреди, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат „легитимна“ цел за армията на Москва.

Думите му идват само ден след като западните съюзници на Киев заявиха, че са се ангажирали с присъствие на войски в случай на мирно споразумение.

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат законни мишени“, каза Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.

Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Следващия път, ако наистина някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“, заяви президентът на пленарното заседание на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток.

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия, а сега моли и предлага такъв.

Руският лидер добави, че Русия е готова да гарантира на 100 процента сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да дойдат в Москва за разговори, посветени на темата за Украйна.

"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, подчерта Путин в пространно изказване пред делегатите на форума във Владивосток.

Руският лидер дефинира като прекомерни изисквания исканията на Киев за среща между него и Зеленски в Киев.

"Понастоящем е невъзможно да се постигнат споразумения по ключови въпроси с Владимир Зеленски", заяви още Путин. „Вече многократно съм казвал, че съм готов за тези контакти [със Зеленски]. Но не виждам голям смисъл. Защо? Защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси: дори и да има политическа воля – в което се съмнявам – има юридически и технически трудности“, отбеляза руският лидер, цитиран от БТА.

Той обясни, че съгласно конституцията на Украйна всички споразумения по териториите трябва да бъдат потвърдени на референдум.