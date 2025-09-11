Зеленски: Атаката срещу Полша прилича на събитията в Крим от 2014 г.

Руската атака срещу Полша е подобна на събитията в Крим през 2014 г. и това е най-страшното. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с финландския президент Александър Стуб.

„Според мен най-страшното е, че тази атака е подобна на Крим. Психологически. По какъв начин е различна? Просто сега има технологична война. Сега не ни трябват просто хора в зелени униформи, „малки зелени човечета“, както ги наричаха, които просто са влезли на вашата територия. Днес войната е различна. И днес същата роля в Полша изиграха дронове руско производство“, подчерта той.

Държавният глава изрази мнение, че „най-опасното е, когато някой, например САЩ, както беше с Крим, или някои други партньори предават различни сигнали“.

„Ами, основното, знаете ли, е да не се стига до война. Нали? А вътрешната ситуация в страната е такава, че основното е да се премине през всичко много спокойно... За мен това е много подобно на Крим. И мисля, че това е подобно на репетиция. И затова споделям това, което мисля. Защото посланията на Путин - те са в медиите, те са открити, винаги са били. За определени части от Полша, които Съветският съюз даде на Полша по едно време. Тоест, реториката е една и съща“, подчерта Зеленски.

Той изрази мнение, че „на първо място Русия искаше отговор и какво ще се случи?“

„За какво са готови партньорите и за какво е готово НАТО политически... След това погледнаха и за какво са готови физически. Готови ли са партньорите за такава атака. Трето, ако мога така да се изразя, според мен, те биха могли да направят това и така, че партньорите да не прехвърлят системи за противовъздушна отбрана в Украйна преди зимата, защото, демонстрирайки, че „ние можем да ви атакуваме, вие също имате нужда от това“. Много характерно за Путин“, каза Зеленски.

По-рано днес Питър Доран, старши сътрудник във Фондацията за защита на демокрациите, изрази мнение, че руските дронове, които незаконно са навлезли в полското въздушно пространство в нощта на 10 септември, не само са го нарушили, но и по този начин руският президент Владимир Путин тества западните отбранителни системи.

Доран отбеляза, че ръководителят на Кремъл е предизвикал НАТО и президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и иска те да реагират на този инцидент. Затова, според него, всички членове на НАТО трябва да се обединят и да заявят ясно на Русия, че бъдещите нашествия ще бъдат посрещнати с решителен отговор.