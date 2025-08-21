Заради дронове Литва въведе забранена за полети зона

Литва установи зона, забранена за полети, близо до границата си с Беларус до 1 октомври заради дроновете, навлизащи от съседната страна, съобщава Министерството на отбраната на балтийската държава, цитирано от БТА.

"Това беше направено с оглед на ситуацията със сигурността и заплахите за обществото, включващи рискове за гражданската авиация заради нарушения на въздушното пространство от безпилотни летателни апарати", заяви говорител на министерството в изявление.

Зоната, забранена за полети, ще даде на литовските въоръжени сили повече време за реакция при нарушаване на въздушното пространство. Подробности за точното местоположение или размера на ограничената територия по 679-километровата граница още няма.

Решението идва, след като полски власти съобщиха в сряда, че руски дрон се е разбил в поле в Източна Полша — инцидент, който министърът на отбраната на страната определи като провокация.

През юли безпилотен летателен апарат, направен от шперплат и пяна, долетя в Литва от Беларус, като се разби, предизвиквайки тревога, преди властите да установят, че не е опасен.

След началото на войната в Украйна Литва се превърна в един от най-активните поддръжници на Киев, като предоставя военна помощ и настоява за по-строги санкции срещу Москва. Беларус, като близък съюзник на Русия, позволява използването на своя територия за руски военни операции, което Вилнюс възприема като директна заплаха.