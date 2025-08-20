Военен дрон падна и се взриви край полско село (обновена)

Военен дрон падна и експлодира в царевична нива в Източна Полша, съобщиха полските власти, цитирани от Ройтерс.

Малко по-късно говорителят на полското външно министерство Павел Вронски обяви, че безпилотникът е руски "Шахед". А министърът на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш осъди "провокацията" от страна на Русия.

"За пореден път сме изправени пред провокация от страна на Руската федерация с руски дрон. Това става в ключов момент, когато преговорите за мир (в Украйна) са в ход", заяви Кошиняк-Камиш пред журналисти.

По-рано полицията съобщи, че непознат обект е паднал в нива в село Осини, намиращо се в източната провинция Люблин, граничеща с Украйна и на около 90 км от Беларус.

Регионалният прокурор на Люблин Гжегож Трусевич обясни, че "проучването на експлозията показва, че обектът най-вероятно е военен дрон, повреден от експлозиви". На мястото на експлозията са били намерени обгорени метални и пластмасови отломки. Взривът е изпочупил прозорци в няколко къщи, но няма ранени.

Стана ясно, че дронът не е имал бойна глава, а само малко количество експлозиви. Полицията съобщи, че заради взрива малка част от царевичната нива е изгоряла.