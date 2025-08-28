Васил Терзиев подкрепи Имамоглу на митинг на опозицията в Истанбул

Кметът на София Васил Терзиев е присъствал на митинг, организиран снощи на площад „Шишхане“ в центъра на Истанбул от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), предаде турската телевизия "Халк ТВ". 

Терзиев е присъствал като председател на мрежата на балканските градове Б40, на митинга е бил и  заместник-председателят на Eurocities и кмет на Барселона Хауме Колбони. 

Събитието бе в подкрепа на Екрем Имамоглу и на кметове на партията, които в момента се намират в затвора.

Делегацията на Eurocities, съставена от 10 кметове и други представители от европейски градове, ще проведе разговори в Истанбул през деня днес. Те ще отидат на свиждане на Екрем Имамоглу в затвора в Силиври, на когото ще връчат и  „Специалната награда за демокрация".

Очаква се след свиждането европейските представители да направят изявления и да се срещнат с ръководството на голямата община.

Снощният митинг бе 50-ият поред, организиран от НРП след 19 март в различни общини и градове на Турция в подкрепа на арестувания Екрем Имамоглу и останалите кметове на партията.

За първи път обаче протестът се проведе в самото сърце на мегаполиса – район „Бейоглу“.

