Ванс: Путин иска от Украйна и 6 хиляди квадратни километра, които не е завладял

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди в интервю за предаването „The Matt Gaetz Show”, че Кремъл има териториални претенции към Украйна, както и че претендира за 6 хиляди квадратни километра територия, която в момента се контролира от Киев.

„Руснаците искат около 6000 квадратни километра, които все още не са завладели с военна сила“, каза Ванс.

Украинците, според него, искат да получат гаранции за сигурност, „било то от европейците или от някой друг“.

„Те се нуждаят от увереност, че ако сключат споразумение, руснаците няма да се върнат след няколко месеца или години, и да поискат още повече. Въпросът е дали руснаците и украинците ще минат през тези врати на мира, които отвори президентът Доналд Тръмп. Ние продължаваме да работим усърдно по този въпрос“, твърди Ванс.

На въпроса за американските санкции срещу Русия и защо най-строгите от тях все още не са наложени от Белия дом, Ванс отговори, че освен „продължаващия конфликт“ в Украйна, президентът на САЩ Доналд Тръмп „не вижда никакви причини“ да изолира икономически Русия. Според него Тръмп ще се стреми към по-тесни икономически връзки с Русия, ако войната в Украйна приключи.

„Харесвате ли Русия или не, съгласни ли сте с аргументите им относно конфликта или не, има един прост факт: те имат много петрол, много газ, много минерални ресурси“, каза Ванс.