Украйна удари 4 важни цели в Русия, сред тях малък ракетен кораб Буян-М

Нефтената рафинерия „Кириши“ пак е повредена след експлозии и пожар.

OFFNews 04 октомври 2025 в 12:54 539 1
Поразен е ракетен кораб Буян-М

Снимка УНИАН
Поразен е ракетен кораб Буян-М

Силите за отбрана на Украйна нанесоха удари по няколко важни цели в Русия и временно окупиратата част от Донецка област, като повредиха една от най-големите й петролни рафинерии и ракетен кораб, съобщи Генералният щаб на ВСУ, цитиран от УНИАН. 

„Малък ракетен кораб „Буян-М“ е повреден близо до Онежкото езеро, размерът на щетите се уточнява, се казва в изявлението. 

Нефтената рафинерия „Кириши“ също е повредена след експлозии и пожар. 

Една от най-големите нефтени рафинерии в Русия, намираща се близо до северозападния град Санкт Петербург, се запали след нова украинска атака, потвърди в "Телеграм" губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко.

Това е второто нападение срещу рафинерията за последните няколко седмици. Рафинерията "Киришинефтеоргсинтез" се намира на около 800 км северно от Украйна и е собственост на свързаната с Кремъл петролна компания "Сургутнефтегаз", отбеляза ДПА, цитирана от БТА. С производствен капацитет от около 20 милиона тона нефт на година, това е едно от най-големите нефтопреработвателни съоръжения в Русия.

Силите за отбрана нанесоха удари и по радарна система „Гармон“ и транспортно-зареждаща машина на тактическата ракетна система „Искандер“ в Курска област, съобщи още ВСУ.

„Удар е нанесен и по командния пункт на 8-ма армия на противника във временно окупираната територия на Донецка област. Целта е поразена. Резултатите се изясняват“, по информацията на Генералния щаб. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    5045

    1

    kokoten

    04.10 2025 в 13:15

    -0
    +0
    ....почва да ми харесва....на война, като на война...а ние стоим отстрана и гледаме в захлас(все едно, че ние сме на мястото на укрите)....мастурбираме, баце...
     
    X

    Христо Николов: Ромите никога няма да признаят Пеевски. Ще му подложат динена кора