Украински военни пристигнаха в Дания, ще обучават европейците да свалят дронове тип Шахед

Украински военни пристигнаха в Дания, където ще споделют опита си в противодействието на руски дронове тип „Шахед“ със своите европейски партньори.

Това съобщи президентът Володимир Зеленски в Telegram, цитиран от Ukrinform.

„Нашите военни започнаха разполагането на мисия в Дания за разпространение на украинския опит в защитата от дронове. Момчетата пристигнаха, за да участват в съвместни учения с партньори, които биха могли да станат основа за нова система за противодействие на руски и всякакви други дронове“, отбеляза Зеленски.

Той подчерта, че украинският опит е най-актуален в Европа в момента. Нашите специалисти и нашите технологии могат да се превърнат в ключов елемент от бъдещата европейска „Стена от дронове“ – мащабен проект, който ще гарантира безопасността във въздуха.

„Инструктирах главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, министъра на отбраната на Украйна и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна да работят своевременно с всички партньори в Европа, които реално са способни да разположат система за противодействие на дронове.“ „Резултатите от мисията в Дания ще формират подходяща рамка за сътрудничество с други европейски страни“, отбеляза президентът.

Миналата седмица в Дания бяха забелязани неизвестни дронове. Поради появата им летището в Копенхаген беше затворено за няколко часа в понеделник вечерта. В сряда нови дронове се появиха над летищата в западната част на страната, което доведе до затваряне на въздушното пространство над летище Олборг.