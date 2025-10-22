Турция удължи мандатите за военните си мисии в Ирак, Сирия и Ливан

Турският парламент официално одобри подписаните от турския президент Реджеп Тайип Ердоган предложения за удължаване с три години на мандата, позволяващ разполагането на турски военни в Ирак и Сирия, и с две години на този, позволяващ разполагането на турски военни в Ливан, предаде ТРТ Хабер.
В мотивите за удължаването на мандата за Ирак и Сирия се посочва, че решението е свързано с продължаващите терористични заплахи по южната граница на Турция и нестабилността в региона, особено от страна на ПКК и елементи на "Ислямска държава" в Сирия.
В текста се споменават и сирийските кюрдски Сили за защита на народа (СЗН), които според Анкара отказват интеграция със сирийското правителство и пречат на усилията за постигане на трайна стабилност.
Удълженият мандат дава право на турските въоръжени сили да извършват трансгранични операции срещу терористични заплахи и да предприемат действия за защита на националната сигурност съгласно международното право. При необходимост се допуска и разполагане на чуждестранни сили в Турция за същите цели.
В предложението относно Ливан се посочва, че турските военни ще продължат участието си във Временните сили на ООН (UNIFIL) през следващите две години. Мандатът на мисията е удължен от Съвета за сигурност на ООН до 31 декември 2026 г., като постепенното ѝ прекратяване се очаква да започне до 2027 г.
