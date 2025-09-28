Трима убити и осем ранени при стрелба срещу бар в Северна Каролина, САЩ

OFFNews 28 септември 2025 в 19:40 234 1
Илюстративна снимка: Khadejeh Nikouyeh/The Charlotte Observer via AP, File

Снимка Илюстративна снимка: Khadejeh Nikouyeh/The Charlotte Observer via AP, File / БТА

Трима души бяха убити, а най-малко осем ранени късно снощи, след като неизвестен стрелец откри огън от лодка срещу множество хора, събрали се в крайбрежен бар в американския щат Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Стрелбата е станала около 21:30 ч. местно време близо до популярна редица от барове и ресторанти на брега на Саутпорт – исторически пристанищен град на около 50 км южно от Уилмингтън. Разследващите съобщиха, че нападателят е управлявал малка лодка близо до брега, спрял е за кратко и е стрелял срещу хората, преди да се отдалечи с бърза скорост.

Около половин час по-късно екип на американската Брегова охрана забелязва мъж, отговарящ на описанието на издирвания, да издърпва лодка от водата на обществена рампа край Оук Айлънд. Той е задържан и е изпратен в полицията в Саутпорт за разпит, съобщиха властите.

Засега самоличността и мотивите на предполагаемия нападател не се съобщават.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    28.09 2025 в 20:20

    -0
    +0
    Краснов няма ли да туитне "Левичаски тероризъм!"? :D
     
