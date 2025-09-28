Трима убити и осем ранени при стрелба срещу бар в Северна Каролина, САЩ

Трима души бяха убити, а най-малко осем ранени късно снощи, след като неизвестен стрелец откри огън от лодка срещу множество хора, събрали се в крайбрежен бар в американския щат Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.
Стрелбата е станала около 21:30 ч. местно време близо до популярна редица от барове и ресторанти на брега на Саутпорт – исторически пристанищен град на около 50 км южно от Уилмингтън. Разследващите съобщиха, че нападателят е управлявал малка лодка близо до брега, спрял е за кратко и е стрелял срещу хората, преди да се отдалечи с бърза скорост.
Около половин час по-късно екип на американската Брегова охрана забелязва мъж, отговарящ на описанието на издирвания, да издърпва лодка от водата на обществена рампа край Оук Айлънд. Той е задържан и е изпратен в полицията в Саутпорт за разпит, съобщиха властите.
Засега самоличността и мотивите на предполагаемия нападател не се съобщават.
28.09 2025 в 20:20
