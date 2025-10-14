Трима изчезнали след мощна буря в Аляска

OFFNews 14 октомври 2025 в 09:01 151 0
Буря в Аляска

Снимка БТА/АП
Буря в Аляска

Трима души са изчезнали в Западна Аляска след мощна бура, разразила се от отслабването на тайфуна "Халонг". Спасените са над 50. 

Стихията причини ураганни ветрове и опустошителни бури през уикенда, а наводнения отнесоха цели къщи в отдалечения американски щат, предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА. 

Полицейската служба на Аляска заяви, че са били спасени 51 души и две кучета в крайбрежните градчета Кипнък и Куигилингок, а трима души са неизвестност. Според неправителствена организация, оцелелите жители в двете селища са се скрили в местни училища по време на стихията. Властите предупредиха, че възстановяването от бедствието ще бъде дълго и че най-засегнатите общини ще се нуждаят от продължителна подкрепа.

Наред с отнесените къщи в засегнатите райони на американския щат се съобщава и за прекъсване на електричеството и на водоподаването и за други проблеми, причинени от бурите. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Гл. архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове