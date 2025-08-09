Трима души са ранени при стрелба на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес и Ройтерс.

17-годишен мъж е бил задържан и разпитан във връзка със стрелбата, като още не са били повдигнати обвинения. Оръжието му също е било иззето.

Пострадала е 18-годишна жена, както и двама мъже – на 19 и на 65 години. Те са в болница за лечение и към момента са в стабилно състояние.

Стрелбата е станала в 01:20 часа сутринта местно време (08:20 часа българско време – бел. ред.).

Към момента няма повече подробности.

В рамките на по-малко от денонощие САЩ бяха разтърсени от две стрелби – в Атланта и в сърцето на Ню Йорк.

Около 16:50 ч. местно време (23:50 ч. българско време) в Атланта въоръжен мъж откри огън по полицаи и сградата на Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), при което беше убит един от служителите на реда.