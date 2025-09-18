Тръмп в Англия: Владимир Путин наистина ме разочарова

OFFNews 18 септември 2025 в 20:16 632 2
Доналд Тръмп говори на днешната съвместна пресконференция с Киър Стармър в Чекърс

Снимка Снимка: АП//Evan Vucci / BTA
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на войната в Украйна се е оказало по-трудна задача, отколкото е очаквал, и че руският държавен глава Владимир Путин го е разочаровал, предаде Ройтерс.

"Той ме разочарова. Той наистина ме разочарова", каза Тръмп на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър.

Тръмп отбеляза, че първоначално е смятал войната в Украйна за "най-лесния" за решаване от всички конфликти. Но засега няма изгледи за напредък към сключването на мирно споразумение въпреки продължилите с месеци консултации, водени от Вашингтон, отбелязват Пи Ей мидия и ДПА. Тръмп поиска от Путин да се ангажира с предложения за мир и му постави ултиматуми и крайни срокове, които изтекоха без някакви видими последствия, добавят двете медии.

"Умират хора и поради това аз се чувствам задължен да разреша проблема", каза Тръмп на днешната пресконференция в резиденцията на британския премиер в Чекърс.

"За мен е голяма чест да ви съобщя, че сме намерили изход от седем войни, седем войни, които бяха неразрешими, войни, по които не можеха да се водят преговори или да се намерят решения", каза още американският лидер.

Конфликтът в Украйна е "този, който смятах, че ще е най-лесен за разрешаване поради отношенията ми с президента Путин, но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова", отбеляза Тръмп.

    3900

    2

    Manager Kim

    18.09 2025 в 20:52

    -0
    +0
    Който се надява на неофеодални психопати като Путин, Си и Ким, се разочарова рано или късно.

    2973

    1

    Johnny B Goode

    18.09 2025 в 20:19

    -0
    +4
    Ох, горкият. Шефът му го разочаровал.
     
