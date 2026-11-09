Тръмп се пошегувал за назначаването на Дейна Уайт за говорител

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е пошегувал, предлагайки за говорител на Белия дом Дейна Уайт - ръководителя на най-голямата организация за смесени бойни изкуства (ММА) в света - Ю Еф Си (UFC), предаде Ройтерс.
"Ще ви кажа, просто се шегувах", отбеляза вчера пред репортери Тръмп и добави, че като част от шегата е публикувал снимки на известни бойци от Ю Еф Си като потенциални помощници на Уайт.
Ден по-рано президентът на САЩ обяви в социалната си мрежа Трут Соушъл, че е назначил за своя говорител Уайт, който обаче още не се е съгласил.
"Дейна, моля те, приеми тази работа", обърна се към шефа на Ю Еф Си Тръмп и го призова да назначи в екипа си ММА бойци.
Тази публикация обаче доведе до предположения, че президентът на САЩ възнамерява да назначи в Белия дом борбения си съюзник, и загатна за агресивен подход към Демократическата партия, която ще поеме контрола и над двете камари на Конгреса в началото на януари след победата си на междинните избори миналата седмица, отбелязва Ройтерс.
Петдесет и седем годишният Уайт, който оглавява Ю Еф Си вече над две десетилетия, е близък съюзник на Тръмп и помогна за мобилизирането на подкрепа за него по време на кампанията за изборите през 2024 г.Следете новините ни в :
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