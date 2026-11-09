Тръмп се пошегувал за назначаването на Дейна Уайт за говорител

OFFNews 09 ноември 2026 в 07:21 2020 4
Дейна
Дейна Уайт.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е пошегувал, предлагайки за говорител на Белия дом Дейна Уайт - ръководителя на най-голямата организация за смесени бойни изкуства (ММА) в света - Ю Еф Си (UFC), предаде Ройтерс.

"Ще ви кажа, просто се шегувах", отбеляза вчера пред репортери Тръмп и добави, че като част от шегата е публикувал снимки на известни бойци от Ю Еф Си като потенциални помощници на Уайт.

Ден по-рано президентът на САЩ обяви в социалната си мрежа Трут Соушъл, че е назначил за своя говорител Уайт, който обаче още не се е съгласил.

"Дейна, моля те, приеми тази работа", обърна се към шефа на Ю Еф Си Тръмп и го призова да назначи в екипа си ММА бойци.

Тази публикация обаче доведе до предположения, че президентът на САЩ възнамерява да назначи в Белия дом борбения си съюзник, и загатна за агресивен подход към Демократическата партия, която ще поеме контрола и над двете камари на Конгреса в началото на януари след победата си на междинните избори миналата седмица, отбелязва Ройтерс.

Петдесет и седем годишният Уайт, който оглавява Ю Еф Си вече над две десетилетия, е близък съюзник на Тръмп и помогна за мобилизирането на подкрепа за него по време на кампанията за изборите през 2024 г.

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Коментари
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4057

4

IvoIvo

09.11 2026 в 10:48

-0
+6
Страшно чувство за хумор просто!

4010

2

Niko Kolev

09.11 2026 в 10:17

-0
+6
Красной хумор.

-1338

1

Октим

09.11 2026 в 07:49

-0
+2
Така ли? Явно, че и дс се шегува не може ...

 