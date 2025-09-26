Тръмп ''похвали'' Ердоган: Той най-добре от всички знае как се манипулират избори

OFFNews 26 септември 2025 в 15:34 816 2
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на срещата им в Белия дом/

Снимка Getty Images
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предизвика вълна от реакции – този път заради непремерени коментари по време на срещата в Белия дом с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

В началото Тръмп приветства госта си, подчертавайки, че са „добри приятели“ и се познават от години. Скоро обаче разговорът пое в друга посока – американският президент отново повтори тезата си, че изборите през 2020 г. са били „манипулирани“ и че Джо Байдън е спечелил чрез измама.

Обяснявайки позицията си, с полуусмивка, Тръмп посочи госта си: „Той най-добре от всички знае как се манипулират избори''.

Ердоган, който в други ситуации би отвърнал с шега, този път предпочете да запази неловко мълчание.

Въпреки напрежението след изказването, Тръмп определи Ердоган като „самоуверен“ и „труден човек“, но подчерта, че го уважава. От своя страна, Ердоган заяви, че целта му е да издигне отношенията между Турция и САЩ на „съвсем ново ниво“.

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха. Потребители в „Екс“ критикуваха Тръмп, обвинявайки го, че дава за пример диктатори, за да „оправдае собствените си действия и да нормализира авторитаризма“.

Изказването му за манипулираните избори предизвика остри реакции и в Турция, където опозицията от месеци осъжда влошаването на демокрацията и ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, обвинен във фалшифициране на диплома. Този случай предизвика международни протести и поредица от критики срещу нарастващия авторитаризъм на Ердоган.

На срещата между двамата лидери бяха обсъдени ключови геополитически теми: войната в Газа, конфликтът в Украйна, забавената сделка за изтребители F-35 (замразена след покупката на руските системи С-400 от Анкара), както и усилията за възстановяване на напрегнатите отношения между Вашингтон и Анкара.

Това беше първото посещение на турския лидер в Белия дом от 2019 г. насам. По време на управлението на Джо Байдън отношенията между двамата президенти останаха напрегнати заради вътрешната политика на Анкара и близките ѝ отношения с Москва.

    142

    2

    Октим

    26.09 2025 в 17:32

    -0
    +0
    Този бие по точки дори и българската “тактичност“ от един стар виц ...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    26.09 2025 в 16:41

    -0
    +0
    Ако не друго, Краснов поне ни забавлява. Чудесен палячо, сбъркал си е професията!
     
