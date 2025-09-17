Талибаните спряха интернета в няколко провинции на Афганистан

Талибанското правителство ограничи за втори пореден ден интернета в няколко провинции на Афганистан, предава Франс прес, цитирана от БТА.

Мотивът на властите в Афганистан е с този ход да се "предотврати неморалността".

Това се случва, след като вчера стана ясно, че вече няма кабелен интернет в северната провинция Балх по заповед на лидера на талибаните Хибатулах Ахундзада.

В Балх достъпът до интернет вече е възможен само чрез телефонната мрежа, която изпитва проблеми, потвърди кореспондент на АФП, като уточни, че това засяга всички оператори.

Заповедта важи и за провинциите Бадахшан, Тахар, Кандахар, Хелманд и Урузган.

Откакто талибаните завзеха властта през 2021 г., това е първият път, когато се налага подобна забрана.