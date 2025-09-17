Талибанското правителство ограничи за втори пореден ден интернета в няколко провинции на Афганистан, предава Франс прес, цитирана от БТА.
Мотивът на властите в Афганистан е с този ход да се "предотврати неморалността".
Това се случва, след като вчера стана ясно, че вече няма кабелен интернет в северната провинция Балх по заповед на лидера на талибаните Хибатулах Ахундзада.
В Балх достъпът до интернет вече е възможен само чрез телефонната мрежа, която изпитва проблеми, потвърди кореспондент на АФП, като уточни, че това засяга всички оператори.
Заповедта важи и за провинциите Бадахшан, Тахар, Кандахар, Хелманд и Урузган.
Откакто талибаните завзеха властта през 2021 г., това е първият път, когато се налага подобна забрана.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
142
1
17.09 2025 в 17:57
Съдиите, оставили Благомир Коцев в ареста, си направиха отвод, възмутени от опитите за сплашване
Талибаните спряха интернета в няколко провинции на Афганистан
Знак за 30 км/ч, розови хапчета и тепегьози в 7-часовия дебат за вота на недоверие на ПП-ДБ (обновена)
Шофьор блъсна колата си в портала на ФБР в Питсбърг
Знак за 30 км/ч, розови хапчета и тепегьози в 7-часовия дебат за вота на недоверие на ПП-ДБ (обновена)