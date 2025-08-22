Студентите отрязаха Вучич за публичен дебат за бъдещето на Сърбия

Студентите отказаха поканата на сръбския президент Александър Вучич да участват в публичен дебат за бъдещето на Сърбия, стана ясно от тяхна публикация в социалните мрежи, цитирани от БТА.

Студенти, които блокират Философския факултет на Белградския университет, заявиха в социалната мрежа Х, че президентът „очевидно“ няма отговор на народното недоволство.

„Президентът ни покани на обществен дебат. Очевидно няма отговор на народния бунт, затова сега иска да говори със същите нас, които от месеци нарича терористи. Ще обсъждаме визии и програми за бъдещето в предизборната кампания, когато той свика избори“, казаха бъдещите висшисти.

Студенти, участващи в блокадата и на други факултети, публикуваха в социалните мрежи аналогични коментари на поканата на Вучич.

„След 13 години систематично избягване на разговори с опозицията и 9 месеца на крещящо унищожаване на образованието и жестоки побоища над студенти и други граждани, той си спомни, че трябва да разговаря. Проблемът е, че той е част от организираната престъпност и като такъв е нелегитимен президент. С престъпници не се говори; може само да се преговаря за условията на тяхната капитулация“, каза социологът Йово Бакич пред в. „Данас“, който е един от най-честите оратори на антиправителствените протести от самото им начало.

Днес Александър Вучич покани с видеобръщение в Инстаграм студентите на публичен дебат за бъдещето на страната, като каза, че ще разговаря пред телевизионните камери с трима-четирима представители на тяхното движение без значение дали са студенти, преподаватели или граждани.

От повече от 9 месеца в Сърбия се провеждат протести след като на 1 ноември 2024 г. в северния сръбски град Нови Сад се срути бетонната козирка на жп гарата.

След трагедията вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.

От май т.г. протестиращите издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори, а на многохиляден протест на 28 юни в Белград поставиха ултиматум на правителството до 21 ч. местно време да предложи на президента да свика нов вот за членове на Народната скупщина, но ултиматумът бе отхвърлен. Александър Вучич обяви, че контрапротестиращите студенти, които искат да учат и са против блокадите на факултетите, са победили.