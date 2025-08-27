Спейс Екс на Илон Мъск извърши успешен тест с мегаракетата Старшип

Мегаракетата

Снимка БТА/АП
Мегаракетата "Старшип" излита от площадката за изстрелване "Старбейс" в Тексас

Американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) най-накрая извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета "Старшип" (Starship) след поредица технически неуспехи, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на "Спейс Екс" в щата Тексас - "Старбейс" (Starbase), малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес).

"Старшип" се приводни успешно в Индийския океан, показа компанията на Илон Мъск. 

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия - поредица технически неуспехи, които хвърлят съмнение върху реалния напредък на проекта, отбелязва АФП. 

"Старшип" е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс. 

    Незначителен червей

    27.08 2025 в 09:52

    Браво. Браво. Браво. Това е! Водещата нация на човечеството. Родителите. Да преправим нови пътеки в пустинята и да покажем бъдещето !!!!!
     
