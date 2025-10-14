Словашкият президент нападна България и ЕС, че държат Македония като заложник

Процесът на присъединяване към ЕС трябва да се основава единствено на изпълнението на критериите и никоя държава не бива да го използва, за да решава свои въпроси и да държи други страни като „заложници“ чрез поставяне на допълнителни условия.

Това заяви президентът на Словакия Петер Пелегрини, който е на официално посещение в Северна Македония. Изказването му идва след среща с македонската президентка Гордана Силяновска.

Пелегрини каза, че Северна Македония води преговори за членство вече почти 20 години, взела е трудни решения, но въпреки това не е получила ясно становище от ЕС. Той определи това като „хазарт с доверието на хората“.

„Ние - като Словакия - стоим твърдо на ваша страна и ще ви подкрепяме по всички възможни начини. Защото сме убедени, че бъдещето на ЕС е в неговото разширяване, неговата сигурност зависи от разширяването му с държавите от този регион и съм убеден, че вашата страна има сигурно място като член на ЕС“, заяви Пелегрини след срещата си с македонската президентка.

Той се надява, че утрешното посещение на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще донесе на Северна Македония перспектива за членство в ЕС.

В изказването си пред македонските медии Петер Пелегрини не назова поименно България, а предпочете критиките му привидно да звучат по-общо: към ЕС и дадена държава в ЕС.

Гоце Делчев - "виден македонски революционер"

Силяновска и Пелегрини "обсъдиха и двустранните отношения между Словакия и Северна Македония и ги определиха като много добри и с исторически корени, датиращи от времето на Кирил и Методий", заявиха от пресслужбата на словашкия президент.

В рамките на официалната визита Петер Пелегрини "ще отдаде почит на видния македонски революционер и борец за свобода Гоце Делчев, като положи венец на гроба му в двора на църквата „Св. Спас“ в Скопие" - пише още в прессъобщението на президентството, изпратено до словашките медии.