Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС

Словашкият президент нападна България и ЕС, че държат Македония като заложник

Гоце Делчев е ''виден македонски революционер'', заявиха още от словашкото президентство

Георги Савчев 14 октомври 2025 в 19:31 2092 2
Президентът на Словакия Петер Пелегрини

Снимка Пресслужба на Гордана Силяновска
Президентът на Словакия Петер Пелегрини в Скопие

Процесът на присъединяване към ЕС трябва да се основава единствено на изпълнението на критериите и никоя държава не бива да го използва, за да решава свои въпроси и да държи други страни като „заложници“ чрез поставяне на допълнителни условия.

Това заяви президентът на Словакия Петер Пелегрини, който е на официално посещение в Северна Македония. Изказването му идва след среща с македонската президентка Гордана Силяновска.

Пелегрини каза, че Северна Македония води преговори за членство вече почти 20 години, взела е трудни решения, но въпреки това не е получила ясно становище от ЕС. Той определи това като „хазарт с доверието на хората“.

„Ние - като Словакия - стоим твърдо на ваша страна и ще ви подкрепяме по всички възможни начини. Защото сме убедени, че бъдещето на ЕС е в неговото разширяване, неговата сигурност зависи от разширяването му с държавите от този регион и съм убеден, че вашата страна има сигурно място като член на ЕС“, заяви Пелегрини след срещата си с македонската президентка.

Той се надява, че утрешното посещение на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще донесе на Северна Македония перспектива за членство в ЕС. 

В изказването си пред македонските медии Петер Пелегрини не назова поименно България, а предпочете критиките му привидно да звучат по-общо: към ЕС и дадена държава в ЕС. 

Гоце Делчев - "виден македонски революционер"

Силяновска и Пелегрини "обсъдиха и двустранните отношения между Словакия и Северна Македония и ги определиха като много добри и с исторически корени, датиращи от времето на Кирил и Методий", заявиха от пресслужбата на словашкия президент.

В рамките на официалната визита Петер Пелегрини "ще отдаде почит на видния македонски революционер и борец за свобода Гоце Делчев, като положи венец на гроба му в двора на църквата „Св. Спас“ в Скопие" - пише още в прессъобщението на президентството, изпратено до словашките медии.

    Георги Савчев е редактор в OFFNews.bg от 2012 г. насам. Завършил е Радиожурналистика и Електронни медии във ФЖМК на СУ, специализирал е във Факултета по социални науки на Masaryk University – Бърно. От 2006 до 2011 г. е заместник главен редактор на Dnes.bg. Радионаблюдател на вестник „Култура” (2007 – 2011). Пише и за португалския седмичник Expresso. Автор е на книгата „Кристина”, наградена в Националния конкурс „Южна пролет“.

    Деспин Митрев

    14.10 2025 в 20:43

    -0
    +0
    Тук и Гърция няма да е съгласна, че Гоцето е искал да присъедини техния окръг Македония към България :) Тоя не разбира ли, че с лъжи за историята, стават повече проблеми? А с Гърция как са били Словакия(когато я е нямало) и Македония(когато я е нямало)? Щото Светите братя, Константин-Кирил и Методий са гърци :)

    2910

    1

    Mounted Archer

    14.10 2025 в 19:50

    -0
    +3
    Точно пък Словакия, второстепенен компонент на Чехословакия, дащна руска метреса и евроидиот, да дава акъл по въпроси отвъд компетенциите й... Пелегрини, заври си мнението отзад, словашка nyтана!
     
