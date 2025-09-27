Сирийски съд издаде задочна заповед за арест на бившия президент Башар Асад

OFFNews 27 септември 2025 в 14:15 212 0
Башар Асад

Снимка БТА
Башар Асад

Сирийски съд издаде задочна заповед за арест на бившия президент Башар Асад, предаде сирийската агенция САНА.

"Задочно беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дараа през 2011 г.", съобщи съдия Тауфик ал Али пред агенцията.

Според него с това решение се "проправя пътя за международно преследване" на бившия президент.

Ал Али заяви, че обвиненията срещу Асад са за умишлени убийства, изтезания, водещи до смърт и лишаване от свобода.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Цветанов: Желязков е забранил да го наричат