САЩ: Русия показва неуважение към Тръмп, засили ударите след срещата в Аляска

Щатите обещаха да защитават всеки сантиметър от територията на НАТО след руските дронове в Полша

OFFNews 13 септември 2025 в 08:16 2366 4
Дороти Ший

Снимка БТА/АП
Дороти Ший

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще „защитават всеки сантиметър от територията на НАТО“, след руските дронове във във въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс.

„САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на тези тревожни нарушения на въздушното пространство“, заяви изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в Световната организация Дороти Ший пред 15-членния орган. Ройтерс отбелязва, че коментарите изглежда целят да успокоят съюзниците на Вашингтон в НАТО, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че предполагаемото навлизане на дронове от Русия в Полша може да е било грешка, допълва БТА. 

Ший също така отбеляза, че Русия е засилила бомбардировките си срещу Украйна, откакто Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска като част от опита си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.

„Тези действия, като сега се добави нарушаването на въздушното пространство на съюзник на САЩ – умишлено или не – показват огромно неуважение към добросъвестните усилия на САЩ да сложат край на този конфликт“, заяви Ший. 

Полша свали дронове във въздушното си пространство в сряда с подкрепата на самолети от съюзниците си от НАТО. 

    2970

    4

    Джендо Джедев

    13.09 2025 в 09:30

    -0
    +0
    Поредната доза орален вятър откъм Краснов и с-ие.

    5129

    3

    Mateevk

    13.09 2025 в 09:16

    -0
    +0
    Огън! Служба не остана! Още само 40 месеца от същото!

    1005

    2

    Шпагата

    13.09 2025 в 08:40

    -0
    +0
    Не бе, той(Путин) по погрешка е засилил ударите и убийствата след срещата ,а след предстоящата им среща ,има вероятност да съгреши още повечко ....Но Тръмп го разбира. и няма да му налага санкции.... засега ....може би ..
    след две седмици...

    242

    1

    Октим

    13.09 2025 в 08:34

    -0
    +1
    Боже мили!!! Ако очаквате някой да тръгне да уважава оранжевия караконджул, то не трябва да чакате да ви гръмнат със снайпер от далеч, ами сами да си теглите куршума!

     