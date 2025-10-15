САЩ отменя визите на 6-има чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отмени визите на 6-има чужденци, които според американските власти са направили подигравателни коментари или са омаловажили убийството на десния активист Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Шестимата са от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка, но имената им не се споменават.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи и онлайн клипове за Кърк.

Съобщението дойде в момент, когато Тръмп връчваше посмъртно на Чарли Кърк президентския "Орден на свободата" - най-високото отличие за цивилни в САЩ.

Американската администрация и нейните поддръжници са набелязали отделни хора заради коментарите им по отношение на Кърк, довело до уволнения или дисциплинарни мерки срещу журналисти, учители и други лица, което поражда опасения за свободата на словото.