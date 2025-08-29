САЩ дават на Украйна хиляди крилати ракети ERAM. Що за оръжие е това?

Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA) предостави разрешение на Украйна да закупи крилати ракети с голям обсег Extended Range Attack Munition (ERAM).

Сделката включва възможността за закупуване на до 3350 ракети, заедно с оборудване и свързани услуги, на стойност до 825 милиона долара.

Според Defense Express, въпреки факта, че Украйна е клиент, финансирането ще бъде покрито от Дания, Холандия, Норвегия и Съединените щати по програмата за чуждестранно военно финансиране. DSCA отбеляза, че посочената сума е максималната и крайната цена може да бъде по-малка в зависимост от броя на поръчаните ракети.

ERAM не е конкретна ракета, а проект, в рамките на който се разработват поне два вида оръжия. Изпълнителите са Zone 5 Technologies и CoAspire. Очакваната средна цена на една ракета е около 246 хиляди долара, което се счита за умерено приемлива за оръжия с обсег до 400 км.

Ракетите от този клас имат маса около 227 кг (500 фунта), което означава относително малка бойна глава. В същото време, техните характеристики включват обхват от 400 км, скорост от около 0,6 Маха и високопрецизно насочване.

RAACM от CoAspire

Една от разработките е ракетата RAACM от CoAspire, която вече преминава през тестове и се създава с помощта на 3D печат. Този модел се счита за фаворит за доставка в Украйна.

Rusty Dagger от Zone 5 Technologies

Втората ракета е Rusty Dagger от Zone 5 Technologies, която също участва в друга програма за ВВС на САЩ - Enterprise Test Vehicle (ETV). Според разработчиците, нейният обхват може да достигне до 900 км, въпреки че това вероятно е без бойна глава.

Освен това, Rusty Dagger е получила системи TERCOM/DSMAC и визуална навигация, което я прави по-малко зависима от сателитен сигнал. Създаден е и с отчитане на стелт технологиите - специална форма на каросерията, използване на радиопрозрачни материали и скрито разположение на двигателя.