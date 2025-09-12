Самолет от Токио до Филипините кацна аварийно в Осака след сигнал за пожар

Снимка Телевизия Ен Ейч Кей (NHK)
Самолет на американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) е извършил аварийно кацане на международното летище „Кансай“ в японския град Осака, след като индикатор за пожар в товарното отделение се е активирал по време на полет над Тихия океан, предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал в днес около 19:30 ч. местно време (13:30 ч. българско). 

Боин­г 737, изпълняващ полет UA32 от летище Нарита край Токио до град Себу във Филипините, е бил отклонен към Осака.

След приземяването общо 142 пътници и членове на екипажа са били евакуирани чрез аварийни пързалки.

Стопкадър: Телевизия Ен Ейч Кей (NHK). 

Двама души са получили леки наранявания по време на евакуацията.

Причината за задействания сигнал за пожар все още се изяснява.

