Путин: ''Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война'' (разширена)

Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война, заяви днес на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Новите американски санкции са "опит да се окаже натиск върху Русия", каза руският държавен глава по повод първите директни санкции, наложени от Вашингтон на Русия.

"Има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат", отбеляза в същото време Путин.

Американските санкции са "неприятелски акт" и "ще имат определени последствия, но те няма да засегнат значително икономическото ни благополучие", заяви руският президент. "Това, разбира се, е опит да се окаже натиск върху Русия. Но нито една уважаваща себе си държава и нито един уважаващ себе си народ няма да реши никога нищо под натиск", продължи Путин.

По думите на руския президент нарушаването на баланса на световните енергийни пазари ще доведе до рязко повишаване на цените, което няма да е приятно за страни като САЩ, особено с оглед на вътрешнополитическата им ситуация.

Запитан за публикуваната от в. "Уолстрийт джърнъл" информация, че правителството на Тръмп е отменило ключово ограничение за Украйна да използва някои от предоставени ѝ от Запада ракети с голям обсег, Путин отговори: "Това е опит за ескалация. Но ако с подобни оръжия бъдат нанесени удари по руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и зашеметяващ. Нека помислят за това".

Руският лидер коментира и въпроса за срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща, като посочи, че тя е по-скоро "отложена" а не "отменена".

"По време на последния телефонен разговор американската страна направи предложението както за самата среща, така и за мястото, на което да се проведе. Аз се съгласих, изразих съображенията си по този въпрос и казах, че безспорно такива срещи трябва да се подготвят добре", отбеляза Путин. Според него би било грешка и за двете страни, ако подходят към тази среща без нужната сериозност и ако тя приключи без очаквания резултат.

"Сега виждам, че в изявлението си президентът на САЩ е решил да отмени или да отложи тази среща. Най-вероятно той говори за отлагане", посочи Путин.