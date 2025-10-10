Путин смята, че Тръмп е положил 'много усилия за мира'

Според руския президент Владимир Путин американският му колега Доналд Тръмп е „положил много услия за мира'', като посочи примирието в Близкия изток като пример. В същото време той подчерта, че "не е негова работа да решава дали Тръмп заслужава Нобелова награда за мир", предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Не е моя работа да преценявам достоен ли е или не действащият президент на САЩ за Нобелова награда (за мир) – аз не знам. Но реално той прави много за разрешаването на сложни, продължаващи години, дори и десетилетия, кризи", заяви руският президент.

Путин коментира плана на Тръмп за Газа, като отбеляза, че ако той се окаже успешен, това ще бъде историческо събитие. Той изрази подкрепата на Русия за американските инициативи, насочени към прекратяване на войната в Газа, по време на разговор с журналисти в Таджикистан. Путин изрази надежда, че планът на Тръмп ще бъде реализиран и че усилията за мир ще продължат успешно.

Руският държавен глава посочи още, че е възможно Русия да бъде поканена да участва в мирния процес, като се има предвид, че страната е изградила отношения на доверие с арабските държави и особено с палестинците.

По думите на Путин, Тръмп е искрен в стремежа си да намери решение на конфликта в Украйна и добави, че Москва и Вашингтон продължават да се придържат към договореностите, постигнати по време на срещата им в Анкоридж, Аляска на 15 август.

Той отбеляза, че Русия и Съединените щати разбират как мирно може да бъде разрешен конфликтът в Украйна, като същевременно призна сложността на въпроса.