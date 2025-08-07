Простреляха петима американски военни във военна база в Джорджия

07 август 2025
Американски военен

Снимка GettyImages
Американски военен

Петима военни са простреляни в американска военна база "Форт Стюарт", щата Джорджия, съобщиха световните агенции.

По-рано неин говорител каза, че части от базата са затворени заради стрелба, открита от неизвестно лице.

Стрелецът – Корнелиус Радфорд, е сержант от базата и е задържан от други свои колеги.

Използвал е личното си оръжие, а мотивите му засега са неизвестни.

    Октим

    07.08 2025 в 08:48

    -0
    +0
    Колкото и да е безмозъчен никога нормален човек не би станал професионален войник! Такива са тези с трайните и датиращи от рождението им увреждания!
     
