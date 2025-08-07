Простреляха петима американски военни във военна база в Джорджия

Петима военни са простреляни в американска военна база "Форт Стюарт", щата Джорджия, съобщиха световните агенции.
По-рано неин говорител каза, че части от базата са затворени заради стрелба, открита от неизвестно лице.
Стрелецът – Корнелиус Радфорд, е сержант от базата и е задържан от други свои колеги.
Използвал е личното си оръжие, а мотивите му засега са неизвестни.
07.08 2025 в 08:48
