Полша затваря границата си с Беларус

Полша планира да затвори границата си с Беларус поради военните учения „Запад-2025“, които Минск ще започне съвместно с Руската федерация в края на тази седмица. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от RMF24.

Според него е планирано границата да бъде затворена в нощта от четвъртък срещу петък.

Туск подчерта, че отговорът на подобни агресивни руско-беларуски маневри ще бъдат учения на полската армия и съюзническите сили.

Премиерът подчерта, че се извършват и други провокации от Руската федерация и Беларус, както на територията на страната, така и в чужбина.

„В тази връзка, от съображения за държавната сигурност, ще затворим границите с Беларус, включително железопътните прелези, във връзка с маневрите „Запад“, в четвъртък в полунощ, от четвъртък до петък“, заяви ръководителят на полското правителство.

Същевременно, миналата седмица, вицепремиерът и министър на националната отбрана на Полша Владислав Косиняк-Камиш заяви:

„Войната в Украйна започна с ученията „Запад“. Първо имаше учения, първо имаше съсредоточаване на войски, подготовка. Вероятно мнозина не са вярвали тогава, че ученията ще завършат по различен начин... Мисля, че водени от самите представители на украинската държава. Трябва да бъдем чувствителни към подобни действия. Полша следи ситуацията и е в пълна готовност.“

На свой ред генерал Веслав Кукула, началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Полша, отбеляза, че страната му трябва да бъде подготвена за евентуални провокации, саботажи и потенциална агресия, които могат да бъдат свързани с тези учения.

„Никое от нашите учения никога не е завършвало с акт на агресия, но подобни ситуации са се случвали по време на ученията „Запад“. Ето защо се ръководим от дълбоко недоверие“, добави той.

Най-големите руско-беларуски военни учения за годината „Запад-2025“ ще се проведат от 12 до 16 септември. Известно е, че в тези учения ще участват хиляди войници и модерна военна техника.

„Маневрите „Запад“ от много години са от интерес и безпокойство за съседните държави, особено в контекста на напрежението на източния фланг на НАТО“, подчертава RMF24.

В същото време началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов отговори дали има заплаха за Украйна по време на подобни учения. Според него няма заплаха, защото това е планирано събитие, което се провежда ежегодно.

Освен това Буданов увери, че към момента няма заплаха и за европейските държави.