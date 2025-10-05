Полша вдигна изтребители след руски удари в Украйна

Пет души загинаха и десетки хиляди останаха без ток след масирани руски атаки срещу Украйна. В отговор Полша вдигна изтребители, за да защити въздушното си пространство.

Съюзнически самолети на НАТО също бяха мобилизирани.

По данни на украинския президент Володимир Зеленски Русия е атакувала с 50 ракети и над 500 дрона.

Четиричленно семейство загина в района на Лвов в Западна Украйна, където са паднали повечето от руските ракети.

Районът беше подложен на въздушни удари в продължение на няколко часа. Един човек е загинал при нападение в Запорожка област.