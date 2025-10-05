Полша вдигна изтребители след руски удари в Украйна

Пет души загинаха и десетки хиляди останаха без ток след масирани руски атаки срещу Украйна. В отговор Полша вдигна изтребители, за да защити въздушното си пространство.
Съюзнически самолети на НАТО също бяха мобилизирани.
По данни на украинския президент Володимир Зеленски Русия е атакувала с 50 ракети и над 500 дрона.
Четиричленно семейство загина в района на Лвов в Западна Украйна, където са паднали повечето от руските ракети.
Районът беше подложен на въздушни удари в продължение на няколко часа. Един човек е загинал при нападение в Запорожка област.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Партията на Андрей Бабиш печели парламентарните избори в Чехия (обновена)
Напрежение в Тбилиси: Полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи
Китай предоставял на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна
Маркуч от цистерна се откъсна и заля с вряла вода майка и бебето ѝ по време на разходка в Смолянско