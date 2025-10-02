Песков: САЩ и НАТО вече редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна

Говорителят на Кремъл Димитрий Песков заяви, че САЩ и НАТО вече редовно предоставят на Украйна разузнавателна информация. Изявлението му дойде след съобщения, че Вашингтон може да предостави на Киев информация за руски енергийни цели, предаде Ройтерс.

"САЩ редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна по интернет", заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Предоставянето и използване на цялата инфраструктура на НАТО и САЩ за събиране и предаване на разузнавателна информация на украинците е очевидно", добави той.

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" и агенция "Ройтерс" съобщиха по-рано днес, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни инфраструктурни цели, които могат да бъдат поразени с оръжия с голям обсег. Освен това Вашингтон обмисля дали да изпрати на Киев ракети, които могат да бъдат използвани за такива удари.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според „Уолстрийт джърнъл“ сегашният ход представлява значително разширяване на помощта.

Решението е било одобрено малко след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си върне завзетите от Русия територии.